Сазонов прилетел в Италию и готовится к медосмотру в «Торино»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прилетел в Турин (Италия). Он готовится к прохождению медосмотру в «Торино».

Ранее «СЭ» сообщал, итальянский клуб заплатит бело-голубым за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Кроме того, московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего грузина.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро. В этом сезоне на счету Сазонова 4 матча во всех турнирах.