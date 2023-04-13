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Сазонов: «Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей»

Алина Савинова
Саба Сазонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос, каким был его стиль игры в «Зените» и рассказал об опыте работы с Артемом Дзюбой на тренировках.

«Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!» Он действительно лидер раздевалки», — приводит Sport24 слова Сазонова.

21-летний Сазонов является воспитанником «Зенита». Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 по 2021 год. В сезоне-2020/21 защитник принял участие в одном матче основной команды «Зенита», благодаря чему стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых.

Сазонов перешел в «Динамо» из «Зенита» в июле 2021 года. В сезоне-2022/23 футболист провел 28 матчей за бело-голубых во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Ранее Сазонов рассказал о похвале от Сергея Семака, которая придала ему мотивацию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-sazonov-v-zenite-ya-mochil-vsekh-dazhe-svoikh-dzyuba-radovalsya-kogda-popadal-so-mnoy-v-komandu
Артем Дзюба
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ФК Зенит
Саба Сазонов
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