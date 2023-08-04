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Сегодня, 00:06

Сазонов считает, что у Гагнидзе большое будущее

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался об одноклубнике Луке Гагнидзе.

«Лука — очень талантливый и перспективный молодой футболист. Он действительно хладнокровен в плане футбола, хорошо играет с мячом, думает головой. Лука всегда находит хорошие варианты за счет своей техники. Думаю и верю, что у Луки большое будущее и что он будет играть там, где мечтает», — цитирует Сазонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гагнидзе провел по одному матчу за бело-голубых в РПЛ и Кубке России. Контракт 20-летнего полузащитника с «Динамо» рассчитан до 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/saba-sazonov-gagnidze-ochen-talantlivy-j-futbolist-u-nego-bol-shoe-budushhee/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
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