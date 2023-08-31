Сазонов стал игроком «Торино», подписав контракт с клубом до 2027 года

«Торино» объявил о переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова.

Контракт с грузинским футболистом подписан до лета 2027 года.

Ранее «СЭ» сообщал, что итальянский клуб заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро плюс еще 250 тысяч бонусом. Также отмечалось, что московский клуб получит 15 процентов от последующей продажи 21-летнего грузина.

Сазонов перешел в «Динамо» летом 2021 в качестве свободного агента. Всего футболист провел 44 матча за бело-голубых, в которых отметился 1 голом.

На данный момент «Торино» занимает 16-е место в турнирной таблице серии А. Команда набрала 1 очко за 2 тура.