Сазонов: «Не вижу никаких проблем в моем спортивном гражданстве. Я есть Саба Сазонов. И все»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос, как относится к тому, что станет легионером в РПЛ после того, как будет заигран за сборную Грузии.

«Я играю в футбол, меня касается только это. Остальными делами занимаются мама и отец. Эти решения принимают они. В этом плане, считаю, у нас простая и правильная позиция. Мне не нужны лишние мысли. Лично для себя не вижу никаких проблем из-за того, какое у меня спортивное гражданство. Играть я буду одинаково. Скажу в стиле Златана: «Я есть Саба Сазонов». И все», — приводит Sport24 слова Сазонова.

Футболист родился в Санкт-Петербурге. Его мама — грузинка, а отец — русский. В сентябре прошлого года Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.