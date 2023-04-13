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Сегодня, 11:42

Сазонов: «Не вижу никаких проблем в моем спортивном гражданстве. Я есть Саба Сазонов. И все»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос, как относится к тому, что станет легионером в РПЛ после того, как будет заигран за сборную Грузии.

«Я играю в футбол, меня касается только это. Остальными делами занимаются мама и отец. Эти решения принимают они. В этом плане, считаю, у нас простая и правильная позиция. Мне не нужны лишние мысли. Лично для себя не вижу никаких проблем из-за того, какое у меня спортивное гражданство. Играть я буду одинаково. Скажу в стиле Златана: «Я есть Саба Сазонов». И все», — приводит Sport24 слова Сазонова.

Футболист родился в Санкт-Петербурге. Его мама — грузинка, а отец — русский. В сентябре прошлого года Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-sazonov-ne-vizhu-problem-v-moyem-sportivnom-grazhdanstve-skazhu-v-stile-zlatana-ya-yest-saba-sazonov-i-vse
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Саба Сазонов
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