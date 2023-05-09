КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:06

Сборная Грузии рассчитывает вызвать Константина Марадишвили на июньские матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

23-летний полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства, сообщает «РБ Спорт».

Футболист ни разу не вызывался в национальную сборную России, поэтому без каких-либо проблем может выступать за команду Грузии. Также «РБ Спорт» стало известно, что процесс получения грузинского паспорта проходит в ускоренном режиме. Тренерский штаб сборной Грузии уже рассчитывает на Марадишвили и планирует вызвать футболиста на отборочные матчи Евро-2024 против команд Кипра (17 июня) и Шотландии (20 июня).

В текущем сезоне Марадишвили принял участие в 24 матчах «Локомотива», в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sbornaya-gruzii-rasschity-vaet-vy-zvat-konstantina-maradishvili-na-iyun-skie-matchi/
Футбол
РПЛ
Сборная Грузии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий назвал вторую «Звезду» заслугой Семака