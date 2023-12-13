Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

Сборная Колумбии сообщила о травме нападающего «Зенита» Кассьерры

Алина Савинова
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра не присоединится к сборной Колумбии из-за мышечной травмы, сообщает пресс-служба Федерации футбола Колумбии.

В национальной команде считают, что повреждение мешает футболисту находиться в оптимальной физической форме.

«Тренер Нестор Лоренцо, его тренерский штаб и группа игроков желают Матео Кассьерре скорейшего выздоровления и надеются, что при следующей возможности он снова сможет стать частью сборной Колумбии», — сказано в заявлении федерации.

В этом году 26-летний футболист сыграл в двух товарищеских матчах за сборную Колумбии и отметился одним голом.

За «Зенит» колумбиец выступает с 2022 года. В текущем сезоне на его счету 14 забитых мячей и 2 результативные передачи в 16 играх РПЛ.

Матео Кассьерра
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Обсудить
Читайте также
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Родители Акинфеева — о карьере сына: «Как мама я не хотела, чтобы Игорь уезжал в Европу»

Орешкин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: «Увидели оценки Акинфеева и посмеялись»