Щенников на стадионе попрощался с болельщиками ЦСКА

Защитник ЦСКА Георгий Щенников после матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:1) попрощался с болельщиками.

Эта игра стала для Щенникова последней на домашнем стадионе в составе армейцев.

«Спасибо за сегодняшнюю игру! Всем, кто пришел, всем болельщикам. Вы навсегда в моем красно-синем сердце! Каждого люблю и уважаю. Спасибо вам большое!» — передает слова Щенникова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 3 матча и не отметился результативными действиями.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.