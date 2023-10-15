Щенников приостановил карьеру из-за бизнеса

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.

«У нас есть очень крупный совместный проект, который никак не связан с футболом. Он связан с недвижимостью. На данный момент Георгий с головой погружён в него, ему это нравится. Это не значит, что он решил завершить карьеру — приостановил», — цитирует Пушкина «Чемпионат».

Щенников покинул ЦСКА по окончании сезона-2022/23 в связи с истечением срока действия контракта. Он выступал за армейцев с 2008 года. Всего 32-летний защитник провел 367 матчей в составе московской команды, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.