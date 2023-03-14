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Федор Щербаченко: «Хочется, чтобы «Ростов», «Сочи», «Краснодар» шли повыше в таблице, надоела гегемония севера»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко высказался о победе «Ростова» над «Пари НН» в 19-м туре чемпионата России (2:1).

«Видно, что «Ростов» не может пока нащупать свою игру. Вроде бы все делается правильно, но есть здесь и психологический фактор. Ну и, наверно, есть момент набора формы. В первом круге «Ростов» тоже тяжело входил в сезон, хотя и побеждал во многих матчах. То есть он не играл феерично, не играл с большим преимуществом, но были у него победы и набор очков. В матче с «Пари НН» сложилась похожая ситуация. Вроде был понятен рисунок у обеих команд, но не было того, что мы хотим видеть от футбола. Надеюсь, что Карпин улучшит игру команды, но тем не менее, пока за «Ростов» тревожно в смысле борьбы за условные еврокубковые места. Хочется, чтобы южные команды — «Ростов», «Сочи», «Краснодар» — шли повыше в таблице. А то надоела уже гегемония севера (смеется)», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

«Ростов» с 38 очками расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ. В 20-м туре чемпионата России команда Валерия Карпина встретится с «Химками».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005047451_scherbachenko_hochetsya_chtobyi_rostov_sochi_i_krasnodar_shli_povyishe_a_to_nadoela_gegemoniya_severa
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Федор Щербаченко
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