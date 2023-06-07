Щербаченко: «Удивила темная история с жеребьевкой стыков, которая не красит РФС»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко поделился мнением о предстоящих переходных матчах между командами РПЛ и первой лиги.

«В переходных матчах всегда у всех есть шансы. Как показывает практика, если команда РПЛ не начинает выкладываться полностью, как будто она сама из первой лиги, то у нее возникают проблемы. Меня сильно удивила темная история с жеребьевкой стыков, которая не красит РФС. Первые матчи в обеих парах проводят у себя дома команды первой лиги, но не было показано ни в прямом эфире, ни в записи, где и как проходила эта жеребьевка. И второй момент: стыки почему-то скоропостижно перенесли на один день вперед. Это правильно, что футболистам дали больше отдохнуть после заключительных туров РПЛ и первой лиги, но вызывает вопросы, почему такие даты не были приняты изначально, месяца за два-три», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

7 июня «Факел» обыграл «Енисей» в первом стыковом матче (1:0). «Пари НН» со счетом 1:0 ведет по итогам первого тайма с «Родиной». Ответные игры между командами состоятся 10 июня.