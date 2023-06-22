Щербаченко прокомментировал назначение Лички главным тренером московского «Динамо»

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал назначение 45-летнего чешского специалиста Марцела Лички главным тренером московского «Динамо».

«Это хороший выбор в том плане, что Личка умеет ставить игру. Теперь многое будет зависеть от руководства «Динамо», от комплектации команды и так далее. Когда тренер приходит из периферийного клуба в большой московский, там на него оказывается гораздо большее давление, и это для него уже совсем другая психологическая ситуация. В свое время это испытали на себе и Черчесов, и Рахимов, и Красножан. «Динамо» сейчас не стало рисковать с приглашением малоизвестного иностранца. Назначили заграничного тренера, но того, которого, образно говоря, пощупали руками, чью стратегию разобрали, знакомого с чемпионатом России, хорошо поработавшего с «Оренбургом». Но неизвестно, насколько будут выполнены пожелания Лички по приобретениям», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.