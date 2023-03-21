Щербаченко: «У «Зенита», как и у «Спартака», наблюдается некий спад»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко поделился мнением о победе ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в 20-м туре РПЛ.

«Игра получилась неяркая, цена ошибки была высока. Видимо, Семак не сделал встряску бразильцам после поражения от «Динамо», что было бы актуально, на мой взгляд. В предматчевом флеш-интервью Семак сказал, что, в принципе, никаких особых ошибок против «Динамо» допущено не было, что там пропустили из-за отскока от вратаря, дело дошло до пенальти и так далее. То есть в «Зените» сочли поражение от «Динамо» случайностью. Но оказалось, что это была не случайность.

У «Зенита», как и у «Спартака», наблюдается некий спад. Питерцы проиграли два матча подряд, причем принципиальным соперникам. Недооценки там быть не могло, потому что играли против именитых команд. У «Зенита» сейчас нет той уверенности, которая была в начале сезона, — это раз. И второе — мне кажется, там нет однозначного понимания, как выходить из сложившегося положения. В последних матчах питерцы не играли с позиции силы и не феерили, скажем так, на поле. Мы не увидели от «Зенита» того, чего от него ждали, ждут и будут ждать, учитывая подбор техничных и разноплановых игроков, а также длину скамейки», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Щербаченко.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 35 очками идет на 5-й строчке.