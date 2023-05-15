КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 мая, 22:04

Щербаченко — об увольнении Йокановича: «Болезнь «Динамо» была очень серьезной, и требовались перемены»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«Я думаю, руководство клуба затянуло с этим решением, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Щербаченко. — Болезнь «Динамо» была очень серьезной, и требовались перемены. Может, надеялись, что произойдет какое-то чудо, но его не случилось. В матче с «Ахматом» мы увидели полную разбалансировку игры динамовцев, они попали в психологическую яму. Йоканович плохо управлял командой. При нем игроки нашей сборной не реализовывали свой потенциал даже на 50 процентов. И только после ушата холодной воды, который «Ахмат» вылил на «Динамо», руководство приняло решение по Йокановичу. На мой взгляд, надо было сделать это раньше».

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Павел Алпатов, он будет готовить команду к ближайшим матчам.

Источник: Евро-футбол
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
Федор Щербаченко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биджиев: «В «Динамо» Йоканович не смог до конца реализовать свой потенциал»

Нападающий «Ахмата» Конате: «Надо выиграть все три оставшихся матча»