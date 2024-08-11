Щербаченко: «ЦСКА нужно не судиться с Федотовым, а вернуть его главным тренером»

Российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал судейские разбирательства между ЦСКА и бывшим тренером команды Владимиром Федотовым.

«ЦСКА нужно не судиться с Федотовым, а вернуть его главным тренером. Учитывая нынешнюю организацию игры команды и результаты против серьезных соперников. Возвращение Федотова требуется, чтобы ЦСКА побыстрее обрел свое лицо и хотя бы мог претендовать на что-то значимое», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.