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Сегодня, 10:10

Щербаченко: «ЦСКА нужно не судиться с Федотовым, а вернуть его главным тренером»

Алина Савинова
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Российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал судейские разбирательства между ЦСКА и бывшим тренером команды Владимиром Федотовым.

«ЦСКА нужно не судиться с Федотовым, а вернуть его главным тренером. Учитывая нынешнюю организацию игры команды и результаты против серьезных соперников. Возвращение Федотова требуется, чтобы ЦСКА побыстрее обрел свое лицо и хотя бы мог претендовать на что-то значимое», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Щербаченко.

6 августа стало известно, что палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. 57-летний специалист хотел отсудить у армейцев 200 миллионов рублей из-за своего увольнения.

Позже спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, сообщил, что они обжалуют решение РФС в CAS.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Федор Щербаченко
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