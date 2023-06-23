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Сегодня, 16:09

Щербаченко считает, что обвинять «Спартак» по поводу Промеса неуместно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Федор Щербаченко прокомментировал полуторагодичный приговор нидерландского суда нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Если информация, что Промес продает свою недвижимость в Нидерландах, соответствует действительности, то он действительно хочет получить российский паспорт и не выезжать никуда в Европу. Я думаю, все это реально. Понятно, что у Промеса нет желания присесть на полтора года и вычеркнуть это время из своей жизни. Наверняка он будет ждать апелляцию, но маловероятно, что ее удовлетворят. Я считаю, совершенно неуместно обвинять «Спартак» в данном случае и призывать его избавиться от Промеса. «Спартак» не был стороной по делу, а приговоры бывают и несправедливые. Мы многого не знаем, тем более учитывая нынешнюю международную ситуацию. На мой взгляд, как спортивные, так и обычные суды в Европе зачастую выносят очень спорные решения», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. 31-летний нидерландский футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005174413_scherbachenko_obvinyat_spartak_po_povodu_promesa_neumestno
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Федор Щербаченко
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