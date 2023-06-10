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Сегодня, 22:07

Щербаченко считает, что отсутствие ВАР в Воронеже не было случайностью

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Мордовии» Федор Щербаченко высказался об отсутствии ВАР в ответном стыковом матче «Факел» — «Енисей» (2:0).

«Я думаю, это не было случайностью. Не стану утверждать, что специально, — но не случайно. Нонсенс! Игра, решавшая судьбу команд, судьбу лиг, больших денег — а в РПЛ сегодня платят много — и как так? «Технические причины» — это не объяснение. Время для подготовки было, все отработано. Имели место и другие сомнительные судейские решения. Понимаю эмоции тренерского штаба «Енисея». Кстати говоря, не разделяю удаление Санаи. Резервный судья имел полномочия оповестить главного, но он видел, что происходит на поле, какой нерв. Все — люди, и к чему надо было выпячиваться? Не понимаю этого», — цитирует Щербаченко Metaratings.ru.

«Факел» обыграл «Енисей» по сумме двух игр в стыковых матчах и сохранил прописку в РПЛ. Московская команда продолжит выступление в первой лиге в следующем сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/sherbachenko-gol-s-levogo-penalti-vsegda-obeskurazhivaet-otsutstvie-var-v-voronezhe-ne-bylo-sluchainostyu-257791/
Футбол
РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
Федор Щербаченко
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