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Сегодня, 13:25

Щербаченко заявил, что Галактионов в «Локомотиве» проявил себя мудрым психологом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко оценил поступь московского «Локомотива» в 2023 году.

«В «Локомотиве» я бы отметил в первую очередь роль главного тренера. Помимо футбольной подготовки команды, Галактионов также проявил себя мудрым психологом. Дзюба — и Смольников, наверное, тоже — готов был зимой заключить контракт с любой командой Премьер-лиги. Дзюба вел переговоры с «Пари НН» и с «Торпедо». Мы слышали про сомнения, что клубы не хотели давать ему ту зарплату, которую он просил. А «Локомотив» достиг с ними консенсуса, и в этом была велика роль Галактионова, как и в переходах Пиняева и Глушенкова из «Крыльев Советов», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

После 21 тура «Локомотив» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (51 очко).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005076237_scherbachenko_galaktionov_v_lokomotive_proyavil_sebya_mudryim_psihologom
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