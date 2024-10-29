Щербаков рассказал о съемках в фильме «Федя. Народный футболист»

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Народный артист Борис Щербаков прокомментировал съемки в фильме про бывшего футболиста «Спартака» Федора Черенкова.
«Я постарался сделать все, что я мог. Мне все практически из съемочного процесса запомнилось, мало того, что все было интересно и любопытно, я бы сказал, что с большой заботой ко всем артистам относилась группа. Я очень хорошо вспоминаю съемки в этом фильме, очень жалко, что это быстро кончилось», — цитирует Щербакова ТАСС.
28 октября в Москве состоялась премьера фильма «Федя. Народный футболист».