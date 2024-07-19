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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 11:17

Щетинин: «Карпин правильно говорит, задача «Ростова» — не вылететь»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин назвал задачу команды на новый сезон РПЛ.

«По составу «Ростов» должен быть как минимум в пятерке? Это же только на бумаге. Надо смотреть на поле. Сейчас будет первая игра, топовый соперник. Будет видно, на что мы претендуем. Валерий Карпин правильно говорит: задача — не вылететь. Она, по сути, у всех одинаковая. И у нас на данный момент такая. Дальше — посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Щетинина.

Первый матч сезона-2024/25 «Ростов» проведет на своем поле 20 июля против ЦСКА.

В минувшем сезоне ростовчане заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка за 30 матчей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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