Щетинин: «Ростов» мог бороться за призовую тройку, если бы не провал в первой части сезона»

Сегодня, 18:22
Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил выступление своей команды во второй части сезона РПЛ.
«Почему вторая часть сезона лучше, чем первая? Она лучше, потому что мы больше очков набрали и еще могли набрать со «Спартаком», «Сочи», «Локомотивом». Мы могли за тройку бороться. Первую часть провалили, вторую вроде бы сгладили, потом обидное поражение от «Спартака» и болезненное поражение от «Локомотива», потому что могли за пятерку бороться. Это на нас сильно сказалось», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».
«Ростов» занимает шестое место в таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 29 туров. В заключительном матче сезона-2023/24 команда Валерия Карпина сыграет в гостях с «Зенитом» 25 мая.