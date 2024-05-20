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Сегодня, 18:22

Щетинин: «Ростов» мог бороться за призовую тройку, если бы не провал в первой части сезона»

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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил выступление своей команды во второй части сезона РПЛ.

«Почему вторая часть сезона лучше, чем первая? Она лучше, потому что мы больше очков набрали и еще могли набрать со «Спартаком», «Сочи», «Локомотивом». Мы могли за тройку бороться. Первую часть провалили, вторую вроде бы сгладили, потом обидное поражение от «Спартака» и болезненное поражение от «Локомотива», потому что могли за пятерку бороться. Это на нас сильно сказалось», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает шестое место в таблице чемпионата России, набрав 43 очка за 29 туров. В заключительном матче сезона-2023/24 команда Валерия Карпина сыграет в гостях с «Зенитом» 25 мая.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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