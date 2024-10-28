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Сегодня, 15:59

Полузащитник «Факела» Щетинин о Батракове: «Леха молодец! Отлично начал сезон»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Михаил Щетинин, выступающий в Воронеже на правах аренды из «Локомотива», в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Мы часто общаемся с ним, играли вместе за молодежку «Локомотива». Леха молодец! Он отлично начал сезон. Желаю ему продолжать в том же духе играть, забивать голы и раздавать голевые», — сказал Щетинин «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 голевых передачу.

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков

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