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30 марта, 12:17

Щетинин — об эмоциях после гола в ворота «Динамо»: «Переживаю, как и вся страна»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о своих эмоциях после забитого гола в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Эмоций никаких. Я переживаю, как и вся страна. Когда такое случается — все должны объединиться», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. 29-го числа игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей в память о жертвах в «Крокусе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-shhetinin-moe-prazdnovanie-gola-ya-perezhivayu-kak-i-vsya-strana/
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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