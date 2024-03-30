Щетинин — об эмоциях после гола в ворота «Динамо»: «Переживаю, как и вся страна»

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал о своих эмоциях после забитого гола в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо» (4:1).

«Эмоций никаких. Я переживаю, как и вся страна. Когда такое случается — все должны объединиться», — приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек. 29-го числа игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч 22-го тура РПЛ в футболках с изображением журавлей в память о жертвах в «Крокусе».