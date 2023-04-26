Щетинин: «Дзюба — душа компании. Я нормально отношусь к его шуткам»

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин рассказал об адаптации в основе команды.

«Тяжело было, но, повторюсь, все парни поддержали, поэтому все нормально. Все игроки команды по чуть-чуть общаются со мной. Хочу поблагодарить парней за то, какая идет поддержка. За счет этого мне было полегче», — приводят «Известия» слова Щетинина.

Также он поделился мнением о форварде команды Артеме Дзюбе.

«Дзюба — душа компании. Все все понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», — добавил футболист.

В матче 24-го тура с ЦСКА (1:1) Щетинин дебютировал в стартовом составе «Локомотива». 17-летний футболист отыграл весь первый тайм и был заменен в перерыве на Константина Марадишвили.