Щетинин считает, что не заслуживает вызова в сборную России

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал свой возможный вызов в сборную России.

«Да нет, какая сборная мне? Посмотрите, какие у меня конкуренты по позиции в сборной — очень достойные. Пока не считаю, что заслуживаю вызов в сборную — всего три игры прошло. Да, весной я действительно почувствовал уверенность, стал играть более хладнокровно. Но я уже не молод, поэтому насчет сборной отказываюсь говорить», — цитирует Щетинина Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Щетинин провел 23 матча за «Ростов», забил два мяча и сделал две голевые передачи.