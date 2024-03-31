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Сегодня, 15:29

Щетинин считает, что не заслуживает вызова в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал свой возможный вызов в сборную России.

«Да нет, какая сборная мне? Посмотрите, какие у меня конкуренты по позиции в сборной — очень достойные. Пока не считаю, что заслуживаю вызов в сборную — всего три игры прошло. Да, весной я действительно почувствовал уверенность, стал играть более хладнокровно. Но я уже не молод, поэтому насчет сборной отказываюсь говорить», — цитирует Щетинина Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Щетинин провел 23 матча за «Ростов», забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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