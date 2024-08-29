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Сегодня, 21:57

Сделка между «Зенитом» и «Спартаком» по Соболеву. Подробности

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как уже сообщал «СЭ», официальное объявление о переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» должно последовать в пятницу, 30 августа. В случае если футболист успешно пройдет медосмотр, он, по нашим данным, заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».

Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. Изначально невский клуб предлагал красно-белым 6 миллионов, но получил отказ. Предложение на 8 миллионов также не устроило москвичей, на 10 в «Спартаке» согласились.

Вместе с тем, если бы сумма не устроила руководство столичной команды, оно было готово к тому, что игрок продолжительное время занимался бы отдельно от первого состава.

Напомним, что Соболева отстранили от работы наравне со всеми после поражения 21 июля от «Оренбурга» в 1-м туре РПЛ (0:2), когда Александр заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что все мысли заняты переходом в другой клуб.

При этом председатель правления «Зенита» Александр Медведев возражал против приобретения Соболева, но на покупке настоял главный тренер Сергей Семак.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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