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Сегодня, 13:25

Сделка по переходу Малкома в «Аль-Хиляль» почти закрыта

Виталий Косик
Корреспондент
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Переход нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» близок к завершению, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, саудовский клуб уже подготовил все необходимые документы по трансферу и отправил их в Санкт-Петербург.

Сообщается, что на данный момент в руководстве «Зенита» проверяют все детали. Как только все документы будут проверены, о переходе игрока будет объявлено официально.

Также инсайдер заявляет, что Малком уже согласовал контракт с «Аль-Хилялем».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что питерский клуб договорился с «Аль-Хилялем» о продаже форварда за 60 миллионов евро.

По словам функционера, «Зенит» получит все выплаты от саудовской команды до конца сезона-2023/24.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года за 40 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2027 года.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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