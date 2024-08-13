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Сегодня, 13:45

«СЭ» разыгрывает футболку Максима Глушенкова

Максим Глушенков.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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«СЭ» проводит розыгрыш футболки полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова с автографом футболиста.

Для участия в розыгрыше нужно подписаться на Telegram-каналы «Зенита», «СЭ» и журналиста «СЭ» Гоши Чернова «Черновик», после чего нажать кнопку «Безумный макс».

Победитель будет определен случайным образом 27 августа.

Максим Глушенков — лучший ассистент РПЛ в сезоне-2023/24. Летом 2024 года футболист перешел из «Локомотива» в «Зенит». В составе команды из Санкт-Петербурга полузащитник забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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