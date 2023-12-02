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Судейство

Сегодня, 13:05

Сегодня судья Турбин войдет в историю. У него сотый матч в чемпионате России

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Турбин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сегодня вечером арбитр Евгений Турбин войдет в историю: он в сотый раз будет судить матч чемпионата России. Он не работал в РПЛ в роли рефери с середины сентября, но наконец получил назначение на игру 17-го тура «Пари НН» — «Урал».

Турбин — один из долгожителей турнира. Он дебютировал в качестве судьи 14 лет назад — в ноябре 2009 года, когда играли «Химки» и «Томь» (1:3). А с 2006 по 2008-й он работал в другой роли — в роли помощника судьи.

Помимо Турбина из действующих арбитров в список «сотников» входят Владислав Безбородов (291 игра), Сергей Карасев (252), Виталий Мешков (208), Сергей Иванов (185), Кирилл Левников (147) и Владимир Москалев (129, с учетом сегодняшнего матча в Сочи).

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Урал

Футбол
РПЛ
Евгений Турбин
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