Сегодня в России закроется трансферное окно

В ночь на 14 сентября в России закроется трансферное окно.

В Европе 15 сентября закроются в Турции, Сербии и на Кипре. В Израиле окно закроется 20 сентября.

На данный момент самый дорогой трансфер на выход из РПЛ — переход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Самый дорогой переход в лигу — трансфер защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в «Зенит» (8 миллиона евро).

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