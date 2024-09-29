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Сегодня, 12:08

Койта: «Моя адаптация в ЦСКА — вопрос времени»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА и сборной Мали Секу Койта ответил на вопрос об адаптации в московском клубе.

«Моя адаптация в ЦСКА — это всего лишь вопрос времени. Иногда она проходит быстро, иногда не очень. Но думаю, что со временем все будет хорошо и постепенно я наберу свои лучшие кондиции», — цитирует Койту «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Койта принял участие в 13 матчах ЦСКА во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт 24-летнего футболиста с армейцами рассчитан до конца сезона-2026/27.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта

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