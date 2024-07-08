Койта: «ЦСКА — очень большой клуб. Надеюсь, завоюем долгожданные трофеи»

Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал подписание контракта с армейцами.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Игрок будет выступать под 20-м номером.

«ЦСКА — очень большой клуб, и я рад, что сегодня мы подписали контракт. Надеюсь, что вместе мы сможем одержать много побед и завоевать долгожданные для болельщиков трофеи.

Вчера я следил за матчем команды с трибуны, атмосфера, которую создавали болельщики, была потрясающей. Мне уже не терпится выйти на поле, встретиться с товарищами и начать наш путь к заветным медалям и кубкам», — цитирует малийца пресс-служба клуба.

24-летний Секу Койта находился в статусе свободного агента после окончания действия договора с «Зальцбургом». В сезоне-2023/24 форвард провел за австрийский клуб 24 матча и забил 8 голов.