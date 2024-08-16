Форвард ЦСКА Койта — о выездных матчах в России: «Даже не хотелось выходить из поезда»

Нападающий ЦСКА Секу Койта поделился впечатлениями от поездок на некоторые гостевые матчи чемпионата России на поезде.

«Когда я только вошел в поезд, я прошелся по нему и узнал у других игроков, есть ли тут интернет. К сожалению, все сказали мне, что интернета здесь не будет. Но ничего, я посмотрел уже скачанные видео, кроме того, общался с моим другом Владом (Кулаковым), переводчиком команды. Так что в целом провел время неплохо. Мне даже не хотелось выходить из поезда. А когда понял, что мы уже приехали, было желание поехать дальше», — приводит слова Койты пресс-служба ЦСКА.

Койта пополнил состав ЦСКА этим летом в качестве свободного агента, подписав контракт до лета 2027 года.

В последние пять лет малиец выступал за «Зальцбург». В прошлом сезоне футболист провел 24 матча за австрийскую команду, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.