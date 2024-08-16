Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:25

Форвард ЦСКА Койта — о выездных матчах в России: «Даже не хотелось выходить из поезда»

Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Секу Койта поделился впечатлениями от поездок на некоторые гостевые матчи чемпионата России на поезде.

«Когда я только вошел в поезд, я прошелся по нему и узнал у других игроков, есть ли тут интернет. К сожалению, все сказали мне, что интернета здесь не будет. Но ничего, я посмотрел уже скачанные видео, кроме того, общался с моим другом Владом (Кулаковым), переводчиком команды. Так что в целом провел время неплохо. Мне даже не хотелось выходить из поезда. А когда понял, что мы уже приехали, было желание поехать дальше», — приводит слова Койты пресс-служба ЦСКА.

Койта пополнил состав ЦСКА этим летом в качестве свободного агента, подписав контракт до лета 2027 года.

В последние пять лет малиец выступал за «Зальцбург». В прошлом сезоне футболист провел 24 матча за австрийскую команду, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Источник: ПФК ЦСКА
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
3
Обсудить
Читайте также
Роналду и Шейк состояли в отношениях пять лет
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Плющенко сделал заявление о будущем Трусовой, Загитова опровергла сообщения о пластической операции. Что происходит в фигурном катании
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий Секу Койта хочет назвать своего жеребенка в честь ЦСКА

В «Оренбурге» сообщили о подписании контракта с Коваленко