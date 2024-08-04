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Сегодня, 18:37

Нападающий ЦСКА Койта заявил, что будет скучать по Чалову: «Он — легенда ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Секу Койта ответил на вопрос о жизни в Москве.

«Москва очень красивый и большой город. Здесь добрые люди, плюс в городе много малийцев. Не чувствую себя одиноким. Ко мне приехала часть семьи, скоро и другие родственники приедут в Москву», — сказал Койта.

Также нападающий армейцев поделился мнением о переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК.

«Не ожидал, что Чалов покинет команду. Узнал про это в самый последний момент. Буду по нему скучать. Это легенда ЦСКА, это весомая потеря для нас. Но мы будем стараться побеждать», — добавил Койта.

ПАОК объявил о переходе 26-летнего Чалова 1 августа. Форвард подписал контракт до лета 2027 года.

Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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