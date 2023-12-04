Самедов: «Факел» приложит все усилия, чтобы подвести поле к матчу с «Динамо»

Селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о проведении 18-го тура РПЛ.

«Могу только сказать, что приложим все усилия для того, чтобы подвести поле и стадион к матчу с «Динамо» в нормальном виде. Команда готовится в обычном штатном режиме. Все хорошо. Не в курсе, советовалась ли лига по этому поводу с клубом. Но если приняли решение играть, значит, остается только играть. Ничего тут не поделаешь. Лично я не вижу в такой погоде ничего страшного. Когда сам был футболистом, проводили встречи при снеге каждый год — в начале ноября и конце декабря. Есть аномальные состояния погоды, на которые мы не способны повлиять», — цитирует Самедова RT.

Матч между воронежской и московской командами запланирован на 10 декабря в 14.00 по мск.

Ранее директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов в комментарии «СЭ» сообщил, что 18-й тур чемпионата России пройдет согласно графику.