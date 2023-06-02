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Сегодня, 19:03

Селихов и Дуарте не полетели со «Спартаком» на матч против «Крыльев Советов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте пропустят матч заключительного, 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Футболисты не полетели на игру в Самару вместе с командой.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится в субботу, 3 июня и начнется в 17.00 (мск).

В сезоне-2022/23 Селихов принял участие в 28 матчах «Спартака» во всех турнирах, пропустил 38 голов и отыграл 7 встреч на ноль.

Дуарте перешел в московский клуб из «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно, он провел 8 игр за красно-белых и не отличился результативными действиями.

Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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