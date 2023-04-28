Селихов объяснил свои ошибки в матче с «Динамо»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал свои ошибки в матче против «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Так сложилось, что в двух последних домашних матчах ты пропустил по три мяча. И если против «быков» тебя никто в голах не винил, то по итогам дерби с «Динамо» критики было много. Сильно переживал после той игры?

— Само собой, очень расстроился. Мы с тренером разобрали все эпизоды. Которые, к слову, были не так просты, как многим показалось.

— Объясни подробнее.

— В случае со вторым голом бело-голубых я до конца не понимал, сыграет ли Тюкавин после подачи с углового. Поэтому просто выставлял руки в режиме «полета слепой птицы». От кисти мяч срикошетил в Соболева и затем залетел в пустые ворота.

А когда «Динамо» забивало в третий раз, сказалось то, что ребята крикнули: «Выходи, выходи!» Я дернулся вперед. Понял, что не успеваю, сделал шаг назад... Мяч вылетел, а я оказался в полупозиции и уже ничего не мог исправить, — цитирует Селихова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне 29-летний голкипер провел 22 матча в РПЛ, пропустил 28 мячей и 6 раз отстоял на ноль.