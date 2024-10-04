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Сегодня, 19:00

Селихов: «Сразу увидел, что Виллиан Жозе — большой мастер»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов прокомментировал дебютный гол нападающего Виллиана Жозе в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (3:2).

«Конечно, сразу увидел, что он большой мастер. Его удар — это его козырь. Можете посмотреть в YouTube его голы в ла лиге, увидите, что он и со штрафных забивал. Поэтому, понятное дело, это его конек», — приводит слова Селихова Metaratings.ru.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне 32-летний бразилец провел 8 матчей и забил 1 гол.

Источник: Metaratings
Александр Селихов
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)

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