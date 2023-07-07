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Сегодня, 08:00

Селихов оценил минувший сезон для себя и «Спартака» ниже среднего

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» поделился мыслями относительно итогов прошедшего сезона. По словам футболиста, и команда, и сам он могли выступить намного лучше.

«Могли намного лучше выступить. Поэтому, наверное, оценю ниже среднего. Лично для меня — плюс-минус так же. Было много недочетов. Но это больше касается второй части сезона. Анализировал, думал, с чем это может быть связано. Может, из-за длинного перерыва, может, что-то еще. Имеем то, что имеем», — сказал Селихов.

«Спартак» занял третье место в РПЛ в сезоне-2022/23, а в Кубке страны завершил выступление на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

Александр Селихов в&nbsp;сборной России. «Когда слушал гимн России — хотелось заплакать. Поеду в сборную даже на первенство бани!» Интервью Селихова

Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
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