Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:44

Селихов отказал «Зениту» и клубам Саудовской Аравии, которые предлагали два миллиона евро, ради «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов отказал клубам из России, Турции и Саудовской Аравии, ради того, чтобы продолжить карьеру в московском клубе. Об этом сообщает Eurostavka.ru со ссылкой на источник из «Спартака».

По словам источника, «Зенит» прощупывал почву для трансфера, однако голкипер сразу дал понять, что не перейдет в петербуржский клуб, потому что хочет сохранить теплые отношения с фанатами «Спартака». Также им интересовались турецкие «Сивассопр» и «Касымпаша», но клубы Суперлиги предлагали менее выгодные условия по зарплате и не хотели платить за трансфер.

Лучшее предложение с финансовой точки зрения пришло из Саудовской Аравии, где Селихову предлагали два миллиона евро в год после уплаты налогов, но Алесандр не захотел переезжать на Ближний Восток.

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком». Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/selihov-iz-spartaka-otkazal-zenitu-kasympashe-sivassporu-saudovskie-kluby-davali-2-mln
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два московских дерби в туре. И в «Торпедо» — «Локо» огня будет не меньше, чем в ЦСКА — «Спартак»!
«Тампа» переиграла «Коламбус» в матче НХЛ
«РИА Новости»: пленный майор сообщил о мародерствах ВСУ в Мариуполе с символикой армии РФ
Власти Киевской области сообщили о ракетном ударе
Пушков ответил пословицей на угрозы Борреля в адрес России
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Нападающий «Торпедо» Коста: «Надеюсь, мы обыграем «Локомотив»
Миранчук может сыграть против «Торпедо»
Иванов о победе над «Ростовом»: «Урал» играл очень хорошо, мне как руководителю матч очень понравился»
Комличенко: «Судьи мне говорят, что я им надоел, они устали от меня»
Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»
«Ростов» обратится в ЭСК по поводу судейства в матча с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Миранчук может сыграть против «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Коста: «Надеюсь, мы обыграем «Локомотив»