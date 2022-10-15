Селихов отказал «Зениту» и клубам Саудовской Аравии, которые предлагали два миллиона евро, ради «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов отказал клубам из России, Турции и Саудовской Аравии, ради того, чтобы продолжить карьеру в московском клубе. Об этом сообщает Eurostavka.ru со ссылкой на источник из «Спартака».

По словам источника, «Зенит» прощупывал почву для трансфера, однако голкипер сразу дал понять, что не перейдет в петербуржский клуб, потому что хочет сохранить теплые отношения с фанатами «Спартака». Также им интересовались турецкие «Сивассопр» и «Касымпаша», но клубы Суперлиги предлагали менее выгодные условия по зарплате и не хотели платить за трансфер.

Лучшее предложение с финансовой точки зрения пришло из Саудовской Аравии, где Селихову предлагали два миллиона евро в год после уплаты налогов, но Алесандр не захотел переезжать на Ближний Восток.

14 октября 28-летний голкипер продлил контракт со «Спартаком». Селихов выступает за московский клуб с января 2017 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в РПЛ и пропустил 11 голов, три раза сыграв на ноль.