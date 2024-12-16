Селихов показал, как они вместе с Соболевым проводят время в отпуске

Вратарь «Спартака» Александр Селихов опубликовал в своем Telegram-канале совместное видео с форвардом «Зенита» Александром Соболевым из отпуска.

На ролике запечатлено, как футболисты играют в текбол. В счете повел голкипер.

Соболев является бывшим одноклубником Селихова по «Спартаку». Этим летом нападающий перешел в «Зенит». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел 8 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустив 7 мячей и трижды сыграв на ноль. На счету 27-летнего Соболева 17 игр в РПЛ и FONBET Кубке России, в которых он отметился 2 голами и одной результативной передачей.