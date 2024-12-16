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Сегодня, 11:55

Селихов показал, как они вместе с Соболевым проводят время в отпуске

Алина Савинова
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов опубликовал в своем Telegram-канале совместное видео с форвардом «Зенита» Александром Соболевым из отпуска.

На ролике запечатлено, как футболисты играют в текбол. В счете повел голкипер.

Соболев является бывшим одноклубником Селихова по «Спартаку». Этим летом нападающий перешел в «Зенит». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро, по версии Transfermarkt.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел 8 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустив 7 мячей и трижды сыграв на ноль. На счету 27-летнего Соболева 17 игр в РПЛ и FONBET Кубке России, в которых он отметился 2 голами и одной результативной передачей.

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Александр Селихов
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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