Селихов признался, что расстроился из-за ухода Джикии из «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем отношении к уходу из клуба защитника Георгия Джикии.

«Конечно, я расстроился, что Джикия ушел из «Спартака». Георгий — это лидер и человек с большой буквы. Про него могу сказать только хорошее. Но такова футбольная жизнь. Думаю, он все равно будет двигаться вперед. Все футболисты так или иначе готовы к завершению своих контрактов или завершению карьеры. Но я рад, что Джикия нашел новую команду и уже за нее дебютировал», — цитирует Селихова Legalbet.

30-летний Джикия покинул «Спартак» этим летом в связи с истечением срока контракта, а 13 сентября футболист присоединился к «Химкам».