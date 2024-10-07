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Сегодня, 20:24

Селихов признался, что расстроился из-за ухода Джикии из «Спартака»

Алина Савинова
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о своем отношении к уходу из клуба защитника Георгия Джикии.

«Конечно, я расстроился, что Джикия ушел из «Спартака». Георгий — это лидер и человек с большой буквы. Про него могу сказать только хорошее. Но такова футбольная жизнь. Думаю, он все равно будет двигаться вперед. Все футболисты так или иначе готовы к завершению своих контрактов или завершению карьеры. Но я рад, что Джикия нашел новую команду и уже за нее дебютировал», — цитирует Селихова Legalbet.

30-летний Джикия покинул «Спартак» этим летом в связи с истечением срока контракта, а 13 сентября футболист присоединился к «Химкам».

Источник: Legalbet
Александр Селихов
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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