Селихов прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился мнением об уходе защитника Георгия Джикия из клуба.

«Раньше были времена, а теперь — мгновенья», — написал Селихов в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с Джикией.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.