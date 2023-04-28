Селихов заявил, что хотел бы играть в «Спартаке» до конца карьеры

Голкипер «Спартака» Александр Селихов высказался о своем будущем.

— До переподписания появлялись новости об интересе к тебе со стороны других клубов. В частности, турецких. Там атмосфера на трибунах как раз жаркая. Не думал сменить обстановку?

— Нет. Хотя альтернативные варианты были, это правда. Но я бы хотел остаться здесь до конца карьеры. Насколько это будут позволять здоровье и уровень моей игры. «Спартак» — клуб моего детства. Я люблю эту команду, она — номер один в стране. Я из Орла, который можно назвать красно-белым городом процентов на девяносто, — цитирует Селихова официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне 29-летний голкипер провел 22 матча в РПЛ, пропустил 28 мячей и 6 раз отстоял на ноль. В октябре он продлил контракт с красно-белыми до 2025 года.