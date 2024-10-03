Селихов заявил, что не обсуждал со «Спартаком» продление контракта

Вратарь «Спартака» Александр Селихов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об истекающем контракте с клубом.

— На данный момент мы не общались с руководством «Спартака» на счет продления контракта.

— Ситуация с заканчивающимся контрактом не давит?

— Меня это не тревожит. Продолжаю работать, выкладываться на тренировках и матчах. Как говорит Станислав Саламович Черчесов давление — это медицинский термин. У меня оно 120 на 80, то есть хорошее, — сказал Селихов «СЭ».

В этом сезоне Селихов провел 5 матчей и пропустил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 1,5 миллиона евро. Контракт 30-летнего игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.