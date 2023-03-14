Селин — о матче «Зенит» — «Химки»: «Ливерпуль» в АПЛ проиграл «Борнмуту», но это не позор и не крах»

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин поделился мыслями о матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки» (3:2).

«Почему «Зенит» едва не упустил победу? Наверное, немножко сыграла свою роль самоуверенность. Повели 2:0, посчитали, что игра сделана, и подрасслабились. К чести футболистов «Химок», они не бросили играть. Молодцы парни, что искали свои моменты, исполнили их и были близки к тому, чтобы увезти 1 очко из Питера. Я думаю, это был бы хороший результат для них. Но индивидуальные ошибки не позволили им это сделать. Нередко бывает, и не только в нашем чемпионате, что топ-клубы неудачно играют против аутсайдеров. Последний пример, не глядя игру, просто по счету — «Ливерпуль» в АПЛ проиграл «Борнмуту» 1:0, хотя неделю назад разнес «Манчестер Юнайтед». Его тоже можно покритиковать, он же один из ведущих европейских клубов, но это не позор и не крах. Поэтому я не буду здесь кидать камень в огород «Зенита», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Химки» с 13 очками расположились на 15-й позиции.