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Селин: «Спартаку» бы еще парочку таких, как Промес, — и тогда можно побороться за первое место в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Кубани» и «Черноморца» Алексей Селин оценил роль нидерландского форварда Квинси Промеса в «Спартаке».

«По игре Промес является лидером команды, и от него отказываться не намерены. Да, были игры, где он не проявлял себя, но в большинстве матчей Промес показывал себя лидером, тащил и двигал «Спартак» вперед, приносил очки клубу. «Спартаку» бы еще парочку таких футболистов — и тогда можно побороться за первое место. У «Зенита» больше игроков такого калибра, а Промес не способен в одиночку затащить «Спартак» на первое место. Остальные игроки могут провести два-три матча ярко, но потом пропадают», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005180134_eks-igrok_kubani_selin_spartaku_byi_esche_parochku_takih_kak_promes__i_mojno_budet_poborotsya_s_zenitom_za_chempionstvo
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
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