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Сегодня, 21:19

Селин высказался о возможном продлении контракта Ивича с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» в скором времени собирается продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Это логичное стремление руководства «Краснодара». Когда у команды есть результат, не хочется ничего менять. Наоборот, есть желание продлить соглашение с тренером, чтобы развиваться дальше. Есть ли риск, что Ивич почувствует себя незаменимым, если с ним сейчас продлить контракт? Риск есть всегда. У футболистов бывает синдром второго сезона. Сначала игрок выстреливает, а потом соперники к нему по-другому относятся, да и сам он снижает к себе требования. Так может быть и с тренером. Но Ивич достаточно амбициозный специалист. За год в «Краснодаре» он зарекомендовал себя с хорошей стороны — так почему бы не продлить контракт с ним?» — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005526208_selin_mogut_li_peremanit_ivicha_spartak__velikaya_komanda_a_krasnodar__molodoy_klub
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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