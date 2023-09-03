Селин — о возможности чемпионства «Краснодара»: «Если не сейчас, то когда?»

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин прокомментировал лидерство «Краснодара» в РПЛ.

«Смотря матч «Краснодара» со «Спартаком», я думал о том, что в свое время «Алании» удалось стать чемпионом, «Рубину» удалось сделать это дважды, а почему бы «Краснодару» не поставить цель в этом сезоне побороться за чемпионство? Если не сейчас, то когда? На данный момент у «Краснодара» есть для этого все предпосылки. Вратарь Сафонов — номер один в России в своем амплуа. В нападении — отличный форвард Кордоба. Хороший подбор игроков в средней линии с лидером Сперцяном. В защите подобралась неплохая компания. Проведена хорошая селекция, и у тренера есть возможность выпускать на замены футболистов, которые усиливают игру по ходу матча», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Всего в текущем сезоне чемпионата России «быки» одержали 5 побед. В 8-м туре краснодарская команда сыграет на выезде с «Ахматом». Матч пройдет 16 сентября.