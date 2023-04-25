Селин заявил, что «Спартак» проявил волю к победе в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин оценил матч 24-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (4:3).

«Радость для болельщиков «Спартака», разочарование для болельщиков «Краснодара». Для нейтрального болельщика, который не переключил канал после первого тайма, — отличная игра, яркая и эмоциональная, с обилием голов. Получились два совершенно разных тайма. В первом тайме «Спартак» был сам не свой, а «Краснодар» умело этим воспользовался и повел с комфортным для себя счетом. После перерыва, наоборот, уже «Спартак» проявил волю к победе и заиграл в полную мощь», — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает третье место в РПЛ с 48 очками после 24 туров, отставая на один балл от идущего вторым «Ростова» и на три очка опережая столичный ЦСКА.